¿Cansado de las llamadas comerciales? Mirá cómo evitar recibir mensajes publicitarios en tu teléfono

Seguramente te pasó: son las 8 de la mañana o las 11 de la noche y, de repente, te llaman al teléfono desde un número desconocido para ofrecerte algún producto o servicio que no te interesa. ¿Sabías que existe un registro nacional para que anotés tus números y así evitar recibir mensajes o llamadas publicitarias en tu celular o teléfono fijo?

Desde 2014 existe el Registro Nacional No Llame, que depende la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, para proteger la intimidad de las personas y los usuarios. En pocos y sencillos pasos, a través de la página web de No Llame, es posible registrar los números de teléfonos fijos o de celular, de manera totalmente gratuita, para no recibir llamadas publicitarias.





En los últimos meses, el ministerio de Justicia de la Nación endureció las penas y los controles a los infractores del registro de No Llame, según confirmó Eduardo Bertoni, titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

"Cada vez hay menos denuncias. Estamos siendo más activos en contra de las empresas que no cumplen con la ley. En lo que va del año, las denuncias se redujeron en un 17%. Hemos sancionado muchas empresas con multas significativas de hasta $ 3.000.000. Es un cambio de posición que tenemos en la dirección de protección de datos personales porque lo que queremos es proteger la intimidad y la tranquilidad de la gente", afirmó en diálogo con "TV Pública Noticias".

Cómo inscribirse en No Llame

- Ingresá en www.nollame.gob.ar y eligí la opción “Registrar mi número”. Allí deberás completar los datos solicitados y el sistema generará una llamada automática al número telefónico que pretendés inscribir. Debés atender la llamada para completar el trámite. En caso de no hacerlo, el sistema repetirá el llamado dos veces más. Si ninguna de las llamadas es respondida, el trámite de inscripción caducará. Tamibén podés llamar al número 146 (disponible las 24hs) desde el teléfono que deseás incluir en el Registro.

- Tu número aparecerá de inmediato en los listados, no obstante ello, los obligados al cumplimiento del registro tiene hasta 30 días para dejar de llamarte.

- En cualquier momento podés dar de baja tu inscripción en el Registro Nacional No Llame. Lo podés hacer mediante la página web www.nollame.gob.ar eligiendo la opción “Anular mi inscripción”, o telefónicamente al número 146.