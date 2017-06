Desde Cambiemos invitan a Jaldo a que imite a Cano y renuncie a su cargo

El legislador Alberto Colombres Garmendia invitó hoy al vicegobernador y precandidato a diputado nacional por el PJ, Osvaldo Jaldo, a imitar a José Cano y renunciar a su cargo de cara a las elecciones. "Es un buen mensaje de transparencia", manifestó "Tito", según publicó a través de su cuenta de Twitter.

"Es una lástima que los legisladores que pidieron licencia no expliquen por qué la antelación si la campaña aún no empezó. Todo lo que montó el PJ fue un circo, me hubiese gustado que Osvaldo Jaldo renuncie para garantizar que no es (una candidatura) testimonial", expresó.

El parlamentario, cuarto candidato en la lista del frente Cambiemos para el Bicentenario, destacó el anuncio de Cano, quien ayer manifestó públicamente que renunciará a su cargo al frente del Plan Belgrano a partir del 14 de julio para abocarse a la campaña electoral. Lo mismo harán los ministros de la Nación Esteban Bullrich (Educación) y Julio Martínez (Defensa).

Jaldo, quien optó por pedir licencia a la Legislatura para participar de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), respaldó esta mañana el gesto de Cano. "Me parece muy bien, es lo que correspondía", dijo en rueda de prensa. El vicegobernador ya afirmó que su candidatura no será testimonial y que, de ser necesario, firmará un compromiso ante un escribano.

El secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, tercero en la lista oficial de precandidatos a diputados, solicitó licencia desde ayer para concentrarse en la campaña electoral.

El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, tercer postulante a diputado por el frente Cambiemos, en tanto, no se tomará licencia para la campaña. Durante la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles opositores le habían pedido a Sánchez que lo hiciera. Ayer, el secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera, desestimó esa posibilidad.