Marcela Baños le respondió a "La Bomba": "es un ser de luz con poca batería"

"La Bomba" Tucumana brilla en el Bailando 2017. El martes bailó el martes la cumbia pop y se llevó uno de los mejores puntajes de la noche. Pero a la hora de celebrar, le dedicó cada puntaje a una persona distinta de las que no le caen bien.

El primer jurado, Ángel de Brito, le dio su puntuación y la cantante dijo: "¡tomá, Melina Lezcano (la lider de Agapornis). Agarramela con la mano". Y agregó: "también para vos, Marcela Baños (la conductora de Pasión de Sábado)".

El sitio primiciasya.com habló con la cara del programa tropical, quien no se quedó callada y le respondió a La Bomba: "no sé qué quiere. Me nombra al aire haciendo gestos despectivos. Osea, es un ser de luz con poca batería. Además la cumbia tenía que bailarla bien, era obvio".

La tucumana afirmó la semana pasada que si la conductora llegaba a entrar al Bailando, ella renunciaba. Se desconoce qué ocurre entre ellas pero, al parecer, esta guerra tiene para rato.