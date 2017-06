La historia de la perrita despellejada en Río Seco y que lucha por su vida

Los mascoteros tucumanos están sacudidos por la historia de maltrato animal que sufrió "Angelita", una perrita de apenas 45 días que esta semana fue encontrada despellejada, en un basural de Río Seco. Los vecinos alertaron a una mujer, que desde Concepción, salió al rescate. Después de tres horas de cirugía y más de 25 centímetros de sutura, la cachorra se recupera con cuidados intensivos.

"Cuando la vi pensé que estaba muerta. Pero aún respiraba y tiritaba por el dolor. Estaba hecha un ovillito esperando la muerte. Ni hubo tiempo para buscar culpables. Sólo pudimos alzarla en brazos y correr por la ruta tratando de llegar a una veterinaria", relató Andrea Nacul desde su cuenta de Facebook.

"Cuando la vi me quedé sorprendida. No estaba en un descampado, sino en una cuadra habitada. Estaba visible, de lejos se podía ver la carne viva. Pensé que estaba muerta. Una vecina me contó que a las 10 de la mañana se acercó a tirar basura en ese terreno y que no estaba la perrita. Y que a las 11, cuando se sentó a tomar mate con su marido ya estaba ahí", le comentó Andrea a LAGACETA.com.

Allanaron una vivienda para salvar a dos perros desnutridos

Como la mujer no encontró una veterinaria abierta en Concepción, tuvo que completar los 20 kilómetros hasta Aguilares, en donde un profesional la operó de urgencia. Luego de tres horas, "Angelita" recibió 25 centímetros de sutura y fue dada de alta. Ya en casa de su rescatista, recibió cuidados intensivos y medicación, para superar los dolores de la intervención.

A casi 48 horas del rescate, "Angelita" se encuentra medicada con antibióticos y por unas cánulas para que drenen las heridas. "Ahora empezó a comer, camina pero se cae porque no tiene fuerza y, además, tiene la patita delantera cercenada", detalló la mujer que desde hace más de dos décadas se dedica a rescatar animales en condiciones de abandono.

"La perrita va a necesitar adoptantes, pero no puede ir a parar a cualquier casa. Necesita mucho cuidado. Los próximos 10 días son decisivos para ella. El médico me dijo que una vez superado ese tiempo, la recuperación post operatoria puede demandar entre 45 y 60 días", concluyó la mujer, que comparte en las redes sociales la evolución de la cachorrita.