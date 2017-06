Cartas de lectores

La biblioteca Alberdi

Pasar por la puerta de la emblemática Biblioteca Alberdi, y ver que fue clausurada por la Direccion de Defensa Civil de la Municipalidad, realmente es entre indignante y aterrador. Me embargó una sensación de tristeza al ver que se mantienen el desinterés y la insensibilidad de parte de los distintos funcionarios del Estado provincial y municipal respecto a tan noble institución. Sin dudas, la Biblioteca Alberdi es un ícono de la cultura de nuestro país, y dejó huellas en la formación cultural de muchas generaciones. Sólo pido y espero que Dios ilumine a sus directivos para que continúen poniendo su esfuerzo, aunque sea en soledad. Pero también digo -y espero- que la sociedad en su conjunto castigue con su voto negativo a estos funcionarios que con su incapacidad han llevado a que hoy Tucumán tenga la menor cantidad de bibliotecas del país, pues muchas de ellas ya cerraron.

Alexis Ternavasio

¿Para qué sirven las PASO?

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, ¿para qué sirven? Tal vez se me critique por esta pregunta, pero me agradaría que alguien me explique cuál es el sentido de que se genere este innecesario gasto millonario para realizar las PASO, con el agravante de que al haberle conferido el carácter de obligatorias hacen partícipe a la población toda de esta gran pantomima, obligándonos a optar con nuestro voto por personas que no fueron elegidas por nosotros (y que tal vez ni conocemos), ya que las mismas surgieron de acuerdos y/o arreglos en internas partidarias de los distintos agrupamientos políticos. Me permito sugerirles a politicólogos, constitucionalistas, dirigentes políticos, que en un futuro -de ser posible inmediato- estudien y busquen la forma de crear un sistema de elección más participativo, simple, claro y transparente, de forma tal que la ciudadanía tenga una real participación en la elección de candidatos. Hecho que a la vez evitaría que se generen las suspicacias que el actual sistema produce. Asimismo, deseo destacar otra incoherencia o injusticia de esta metodología electoral, que puedo ejemplificar así: Si deseara postularme para algún cargo en la actividad pública o privada, uno de los primeros requisitos exigibles sería el certificado de buena conducta expedido por autoridad policial competente, donde conste que no tengo causa alguna pendiente con la Justicia por algún ilícito cometido. ¿Cómo es posible que con la cantidad de antecedentes, pruebas, testimonios y procesamientos en vigencia que tiene la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cargos como jefa de una asociación ilícita, lavado de dinero, malversación de fondos, etcétera, sea candidata a senadora nacional? Sobre el tema y con el mayor de los respetos les pregunto a quienes apoyan a esta ex funcionaria: ¿no creen ustedes que es hora de hacer un sinceramiento descarnado y reconocer los bochornosos hechos denunciados contra la ex Presidenta? Acaso creen ustedes que casi toda la población y la Justicia toda del país se han complotado contra ella ? Quienes manifiesten su desacuerdo con mis puntos de vista podrán argumentar que la ex Presidenta hizo muchísimas y buenas obras, que personalmente reconozco; pero todo lo bueno y mucho que pueda haber hecho por los más humildes y necesitados queda desvirtuado por la crisis de todo orden -especialmente económica- que dejaron en el país; se llevaron todo, lo que en un castellano entendible significaría,y pido disculpas por la vulgaridad de la expresión,“desvalijaron la Argentina”.

Héctor René Gordillo

Falta de convivencia (I)

Los que habitamos el hermoso Barrio Padilla padecemos desde hace más de un año y medio la invasión vehicular de nuestra vereda por parte de un vecino que es funcionario de la Municipalidad de la Capital. Pero no sólo mortifica a sus vecinos con su invasión a la vereda con sus varios vehículos, entre ellos el de la repartición municipal, impidiendo el tránsito peatonal de quienes deben circular por la calzada de avenida Central 4.300 de este barrio. Por allí circulan ida y vuelta dos líneas de ómnibus (la 5 y la 6) y hay una escuela, la Isabel la Católica, a la cual los niños tienen que trasladarse a diario. Desde que este “ciudadano” se hizo cargo de su gestión, el nivel de ruidos por una demolición en su casa es insoportable, y hay que sumar las descargas de materiales de construcción en mi vereda. No le importó jamás el reclamo que se le hizo; y a ese reclamo hay que sumarle lo que pasa los fines de semana, con la concentración de otros autos, que son lavados también en la vereda. No creo que pueda hacer una buena publicidad política el señor intendente con funcionarios que dan pésimo ejemplo de conducta ciudadana.

Edith Nélida Castellano

Falta de convivencia (II)

Vivo en un barrio ubicado en camino de sirga y avenida Solano Vera. Todos los fines de semana sufrimos el atropello de un vecino que vive en la acera de enfrente, quien saca a la vereda los parlantes de su equipo de música todos los sábados a la tarde y se sienta a beber hasta el domingo a las 10 de la mañana. Lógicamente, nuestro descanso, el fin de semana, es casi imposible. Hemos realizado, como corresponde, la denuncia en el área de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Yerba Buena, a cargo del señor Gianfrancisco (expediente 113.472). A ese trámite lo iniciamos en mayo de este año. Como siempre, los funcionarios públicos en cuestión no hicieron absolutamente nada: cobran su sueldo para recibir quejas sin dar solución. Está claro: aunque cambien los gobiernos, siempre es más de lo mismo. Yo no me opongo a la felicidad de mi vecino, dentro de límites coherentes. Solo quiero que se tenga en cuenta nuestro derecho a descansar.

Pablo Jorrat Tula

Los “fans” de Gardel

Gardel cautivaba con su voz en 1923. Decían los amigos que si llegaban a darle una guía telefónica, él la cantaba y conmovía a todos. Con semejante talento, complementado con su carisma, el “Morocho del Abasto” (desde 1910 lo llamaban así) iba camino a lograr sus objetivos. Un tiempo después, para 1930, Gardel ya era una figura del mundo musical. En una nota periodística lo llamaron “el ministro plenipotenciario del tango en Europa”. Ingresó al mundo del cine grabando 15 videoclips. No se llamaban de esa manera, pero el término sirve para entender aquel primer paso. En 1933 el cantor fue a los estudios de Radio Nacional. Afuera, una multitud colmó la cuadra. A la salida de la radio, la masa se le vino encima. Poco podían hacer los amigos que lo acompañaban. Eran abrazos, besos y apretones de mano. Muestras de cariño hacia el ídolo que él aceptaba encantadísimo. Cuando finalmente pudo llegar al auto, con su mano derecha, preocupado, se tocó el pecho. Los amigos, asustados, le preguntaron: “¿El corazón, Carlos?”. Gardel respondió: “¡La cartera!”. En el tumulto, le habían robado la billetera.

Luis Salvador Gallucci

Stevenson y la política

La política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación, escribió alguna vez R. L. Stevenson. Dicha afirmación me había parecido en su momento un juicio algo liviano sobre la política. Pero, después de haber leído en LA GACETA (26 de junio) el artículo “Elecciones, los antecedentes de varios aspirantes”, estoy empezando a pensar que Stevenson tenía sobrada razón.

Enrique Travesí

San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumá

El bombardeo del 55 (I)

He leído las cartas enviadas sobre el bombardeo a la Casa Rosada de la aviación aeronaval el 16 de junio de 1955 con el objeto de asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. El Suplemento Literario de LA GACETA publicó en su oportunidad un comentario sobre el libro “Ataque a la Casa Rosada” de Horacio Rivara, abogado, historiador y piloto civil. En página 145, uno de los pilotos de la base aeronaval de Punta del Indio preguntó tímidamente: “¿Señor, qué pasa con los civiles, alrededor y dentro de los objetivos?” El oficial Sabarots dijo: “Si queremos tener éxito, debemos actuar con la mayor dureza; y esto incluye aceptar el derramamiento de sangre, nuestra, de los adversarios e incluso de los que nada tienen que ver. Así es la guerra”. En mis memorias, próximas a aparecer, dedico un capítulo -“La violencia engendra la violencia”- a este sangriento y aberrante episodio. El jueves 16 de junio de 2005, a 50 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, el presidente Néstor Kirchner pidió “perdón en nombre del Estado argentino a las víctimas” y abogó por el fin de las antinomias, “sin odio ni rencores”

Alfredo Coviello

El bombardeo del 55 (II)

Sin leer textos de historiadores puedo describir el bombardeo de 1955 porque lo viví en primera persona. Tengo 82 años e hice mi servicio militar en el Regimiento de Granaderos (escolta presidencial) en 1955. Algunos minutos antes del ataque le avisan a Perón que se había sublevado la Base Punta Indio, y que iban a atacar la Casa Rosada, donde él se encontraba en ese momento. El general salió de Casa Rosada por Paseo Colón, donde estaba instalado el campamento de Granaderos y le ordena al oficial de turno que tome las precauciones del caso y le dice: “lo siento por ustedes,muchachos, que son tan jóvenes”. Inmediatamente después cruzó al Ministerio de Guerra, y desde el quinto piso, en compañía del general Lucero, presenció el ataque a la Casa Rosada. Fue un ataque intenso, pero pudo haber sido peor. Muchas bombas no estallaron porque las espoletas estaban reguladas para mayor altura y día despejado. Ese 16 de junio el día estaba nublado. Murieron nueve granaderos, el primero de ellos un salteño que manejaba una ametralladora en la terraza de la Casa Rosada. Como dice el lector Drube, la historia no puede nunca perdonar esta terrible acción.

Juan M. Márquez

San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán