Cano: "soy parte del equipo de Macri y quiero ganar la elección"

Acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el dirigente radical José Cano confirmó esta mañana que renunciará al Plan Belgrano para iniciar la campaña electoral, camino a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), que definirán las candidaturas para la renovación de autoridades del Congreso y del Senado de la Nación. Durante el anuncio, el tucumano reafirmó que es "parte del equipo de Macri" y que quiere "ganar la elección".



José Cano deja el Gobierno nacional el 14 de julio por la campaña electoral



"Soy parte del equipo que lidera el presidente y quiero ganar la elección para abrir la puerta al futuro de todos los tucumanos. La vuelta al pasado es un opción que debemos descartar definitivamente. Por nosotros, por nuestros hijos", aseguró el dirigente que tiene como meta llegar a la Casa de Gobierno en 2019 y los próximo comicios le servirán de termómetro para medir sus aspiraciones.



"La renuncia de los ministros del Gobierno nacional que somos candidatos es una decisión que responde a los principios que inspiran Cambiemos. La campaña electoral nos exigirá un compromiso de presencia territorial que es incompatible con la necesidad de mantener la administración del Estado, con el ritmo que nos impone el presidente Mauricio Macri. Es una ratificación, además, de que nuestras candidaturas no son testimoniales. Con Esteban Bulrrich y Julio Martínez somos parte de un gran equipo y nos da mucho orgullo el asumir el desafío de disputar una elección para consolidar la transformación del país desde el Congreso Nacional”, explicó el todavía funcionario, ya que fechó su salida su salida del Plan Belgrano a partir del 14 de julio.



Desde esa fecha, Cano iniciará la campaña electoral con vistas a los comicios de octubre, que definirán cuatro diputados nacionales en la provincia. "El Plan Belgrano no es un funcionario, es un iniciativa que ya está transformando el norte argentino. Hay un gobierno comprometido con ese objetivo del presidente y vamos a seguir trabajando en la misma línea. Durante estos 19 meses que me tocó estar al frente de esta unidad de coordinación hemos logrado avances concretos, aunque los necios de siempre se empecinan en sostener un relato mentiroso. La verdad es que estamos haciendo lo que no se hizo en años y a quien le toque sucederme sostendrá la misma senda", argumentó el principal opositor del gobernador tucumano