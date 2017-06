Infografía: cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen y cómo reducir el gasto

Los nervios te consumen y el bolsillo se te estruja cada vez que está por llegar la boleta de la luz, del gas o del agua. Hace frío, pero la pensás dos veces antes de prender las estufas o el aire acondicionado frío/calor. Tampoco podés dejar de bañarte o de lavar la ropa ¿Entonces, cómo hay que hacer para no gastar tanto dinero en los servicios? Si te estás haciendo esa pregunta últimamente, esta nota te puede servir.

Un buen primer paso es calcular el consumo de energía eléctrica de cada aparato. Lo primero que tenés que hacer es verificar la potencia en watts que figura en la placa de identificación del equipo. Luego multiplicá ese valor por la cantidad de horas en las que utilizás el equipo durante un mes y dividí por 1.000. Así obtendrás el consumo de kWh por mes.

Si lo que estás buscando es ahorrar electricidad hay algunas cuestiones básicas que tenés que cumplir: apagá todo lo que no se esté usando, no dejes los aparatos en stand by, empleá bombillas de bajo consumo o de tecnología LED, poné la calefacción a unos 20° en invierno, cerrá las ventanas y usá aparatos como el lavavajillas o el lavarropas sólo cuando estén llenos.

Para optimizar el uso del gas, realizá revisiones periódicas, purgá los radiadores y cerrá los que no se empleen; instalá válvulas para regular la temperatura, cerrá las ventanas y evitá obstruir las fuentes de calor.

En el caso del uso del agua, utilizá el lavavajillas, pero sólo cuando esté lleno; revisá la instalación periódicamente, controlá el estado de las canillas y usá la ducha en vez de llenar la bañera.