Las frases más fuertes de Marcos Peña sobre Tucumán

A pocas horas de conocerse las listas de candidatos para las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), el jefe de Gabinete Marcos Peña le concedió una entrevista a LA GACETA, en la que analizó, además de los comicios, la relación entre el Gobierno de Cambiemos y el que encabeza Juan Manzur. Aquí seleccionamos las frases más fuertes del jefe de los ministros de la administración liderada por Mauricio Macri.



Tucumán tuvo siempre un rol muy importante en nuestra historia y queremos que sea uno de los motores de la transformación de la Argentina desde el Norte. Confiamos mucho en ellos y por eso sabemos que juntos vamos a hacer grandes cosas

No tenemos duda de que la mayoría de los tucumanos clama por una reforma política en la provincia. Y el gobernador tiene todavía dos años y medio para honrar su palabra. Debe tomar la decisión junto con el peronismo acerca de si van a seguir teniendo un sistema que promueve la distorsión de la voluntad los votantes y la poca transparencia, o si va a honrar su palabra y va a liderar una transformación del sistema político









El 11 de diciembre de 2015, al día siguiente de asumir su cargo, el presidente convocó a los 24 gobernadores y les planteó trabajar en equipo, independientemente del color político. Y ese es un trabajo que hemos honrado y hemos logrado grandes cosas en conjunto. También se ha podido avanzar en muchas cosas con el gobernador Manzur y por más de que está claro que estamos en veredas políticas distintas, sus críticas o la de su gobierno no van a generar un deterioro de esa relación institucional. No vamos a reeditar otras épocas en las que una crítica después significara una consecuencia en el día a día de la gestión. Más allá de instar siempre a que el diálogo sea constructivo y se base en la verdad. En el caso de los inundados están más que claras las obras que estamos haciendo en La Madrid, el trabajo que el Sistema de Emergencias ha desarrollado desde el primer día en el lugar y que ha aportado también en la reconstrucción. Lo cual no quita que pueda haber desacuerdos sobre algunas definiciones, pero en general nuestra presencia ha sido muy fuerte desde el primer día y está claro que si a las obras las hubieran hecho antes, o si las hubieran realizado los gobiernos provinciales, no estaríamos lamentando la recurrencia de inundaciones

Le puedo garantizar que no vamos a tener candidaturas testimoniales y espero que el Gobierno y el peronismo tucumanos puedan garantizar lo mismo, porque ya en el pasado ha dicho esto y no lo ha cumplido. La candidatura testimonial es una estafa a los votantes. Tal como dijo Cano, vamos a resolver en los próximos días un criterio para aquellos funcionarios (que se postulan) acerca de cuándo van a renunciar. No hay dudas de que no habrá testimoniales