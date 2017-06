En apenas seis meses hubo cuatro femicidios en Tucumán: todos los casos

En lo que va del año, cuatro mujeres fueron asesinadas en Tucumán como consecuencia de violencia machista. Adolescentes, jóvenes y adultas fueron ultimadas por allegado de manera brutal. La última de las víctimas es Nadia de los Ángeles Carrizo, de 38 años. Su marido, el principal sospechoso, está prófugo y es intensamente buscado por la Policía.



Según se pudo saber, quiénes conocían a la pareja aseguran que la relación siempre fue violenta y que el hombre, con antecedentes, la agredía constantemente. Carrizo fue encontrada esta mañana, alrededor de las 6, en su vivienda ubicada en el barrio Experimental II con cuatro disparos en su cuerpo y múltiples heridas de arma blanca.





El primero de los femicidios ocurridos en Tucumán fue el de Laura Marcelina Balderrama, de 28 años, en San Pedro de Colalao. Según estima la Justicia, el 3 de febrero irrumpió en su casa Santos Adolfo Castañares, su ex marido, y la asesinó con un puñal. Luego, el hombre habría querido suicidarse con la misma arma; toda la escena fue vista por los tres hijos de la pareja.



Dos meses después, unos niños que jugaban en un campo cercano a Alberdi encontraron el cuerpo de Ornella Dottori, una adolescente de 16 años que habría sido violada y ahorcada por un grupo de jóvenes. Por este caso están detenidos “Pomelo”, “Cabera”, “Bomba” y “Perrito”. Este último podría ser el asesino. La joven se encontraba embarazada de seis semanas cuando fue asesinada.





El tercer femicidio fue el de Silvia Graciela Morales, asesinada por su ex pareja el pasado 23 de abril en barrio Crucero Belgrano. Su cuerpo fue hallado en la vereda de su casa con al menos ocho puñaladas. Tras el ataque, su ex pareja, identificado como Julio Rubén Olivera, se presentó ante la Policía y confesó el crimen. La familia de Morales denunció que el hombre no estaba solo y reclaman que se investiguen a los hijos del femicida.





Durante 2016 se contabilizaron en la provincia ocho femicidios, dos menos que en 2015.

En diciembre de ese año, la Legislatura aprobó por unanimidad el estado de emergencia en Violencia de Género en la provincia. La ley para tratar de prevenir y combatir las agresiones físicas y psicológicas motivadas por cuestiones de género entró en vigencia en febrero.