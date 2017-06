Quién es Belén Pouchan, la sexy contorsionista del Bailando 2017

Belén Pouchan es una de las bailarinas del staff del Bailando 2017. Su figura resaltó la semana pasada cuando Marcelo Tinelli se enteró que ella es contorsionista. A partir de allí, cada noche la rubia demuestra lo que sabe hacer.

Quién es consuelo, la ama de casa que debutó en el Bailando 2017

Pouchan tiene 25 años y nació en Buenos Aires. Desde los 12 practica gimnasia rítmica, deporte que la llevó a trabajar con Flavio Mendoza cinco años después. Participó en Stravaganza y actualmente lo hace en Mahatma, la nueva producción de Mendoza.

Thyago debutó en el Bailando y ya lo relacionan con Barby Silenzi

Estudia teatro, canto y batería. "Todo lo que sea artístico me gusta. Admiro a la gente que puede hacer muchas cosas distintas. Trato de juntar todo lo que aprendo y, por ejemplo, trasladar mis clases de teatro a la danza", comentó la rubia al sitio teleshow.com.

"Este año se me dio la oportunidad de entrar al Bailando y no la quise desaprovechar. Me divierto", agregó, según el portal Los Andes.