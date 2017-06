3. “No vamos a tener candidatos testimoniales”, asegura Peña

“Competimos contra el cinismo y la desesperanza y la resignación”, manifestó el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. En una entrevista exclusiva con LA GACETA, garantizó que los candidatos de Cambiemos en las próximas elecciones no serán testimoniales. “Espero que el Gobierno tucumano pueda garantizar lo mismo, porque ya en el pasado ha dicho esto y no lo ha cumplido”, consignó el macrista.



El funcionario consideró que las críticas de los gobernantes locales no afectarán la relación institucional. Afirmó que la Nación asistió a los inundados del sur desde el primer momento: “si a las obras las hubieran hecho antes, o si las hubieran realizado los gobiernos provinciales, no estaríamos lamentando la recurrencia de inundaciones”.