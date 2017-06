El zaguero Lucas Orban se convirtió en el tercer refuerzo de Racing

BUENOS AIRES.- El defensor Lucas Orban firmó contrato por dos años con Racing y celebró el "proyecto espectacular" que ve en el club de Avellaneda. Orban es el tercer refuerzo que asegura Racing, ya que incorporó al volante uruguayo Egidio Arévalo Ríos y el defensor paraguayo Juan Patiño, con lo cual queda en claro que el entrenador Diego Cocca tiene el cometido de reforzar el andamiaje defensivo, el punto flojo de Racing en el semestre.

También hizo ofertas por el joven volante central Nahitán Nández, de Peñarol. "Estoy muy contento, muy feliz con un proyecto espectacular", sostuvo Orban al ingreso de un centro de estudios por imágenes DM Diagnóstico Médico, donde fue a cumplir con la revisión médica.

La transferencia de Orban oscila los U$S 2 millones. Orban, de 28 años, surgido en River y ex jugador de Tigre, Girondins Burdeos y Genoa, entre otros, confió que Diego Milito lo había intentado persuadir de que volviera para el equipo que terminó saliendo campeón y no se dio.

Al hablar por TyCSports, Orban contó que "hacía tiempo que quería volver al fútbol argentino y lo de Racing se resolvió en solo 24 horas". Orban puede jugar de segundo defensor central o bien como lateral izquierdo, en una línea de tres o cuatro.

"Voy a jugar donde me toque y pueda aportar mi granito de arena, sea de central o lateral o estando donde me toque", concluyó.

En otro orden, el equipo entrenó en la cancha auxiliar de cara al partido del jueves ante Independiente Medellín en el Cilindro por la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

Todo indica que Racing afrontará el partido con el mismo equipo que le ganó a Banfield: Gastón Gómez; Iván Pillud, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi, Emanuel Insúa; Diego González, Luciano Aued, Marcos Acuña; Pablo Cuadra y Lautaro Martínez. (DyN)





