Mirkin le respondió a Galina: "tiene una enfermedad mental"

La polémica sigue creciendo en San Martín a causa de los cruces entre el actual vicepresidente Daniel Galina y el ex presidente, Oscar Mirkin.

"La verdad que tiene una enfermedad mental o no puedo entender que a esta altura salga con estas historias. No tiene nombre lo que está haciendo. A las palabras no se las lleva el viento, se va a tener que hacer cargo porque voy a recurrir a la Justicia. Está mintiendo", sostuvo Mirkin en declaraciones a Radio Rivadavia, luego de que Galina acusara a la pasada dirigencia de dejar en la cuenta del club tan solo $ 32.

Daniel Galina acusó a Mirkin de dejar sólo $32 en la cuenta de San Martín



La historia continuó hoy con nuevas declaraciones de Mirkin, en donde cuenta su verdad al respecto de lo que sucede con la cuenta que tiene San Martín en la Caja Popular de Ahorros.

