Avellaneda, sobre el incendio en el Subsidio: "hay rumores de que podría haber sido intencional"

Las dudas abundan y los detalles siguen siendo un secreto. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocasionó el incendio en el Subsidio de Salud, una de las pocas reparticiones del Gobierno Provincial que no se adhería hoy al asueto por el Día del Trabajador del Estado.

Por dentro: así quedó el subsuelo del Subsidio de Salud luego del incendio



"Hay rumores de que el siniestro podría haber sido intencional, pero hay que esperar las pericias de los Bomberos que nos van a confirmar qué fue lo que ocurrió en el subsuelo. No creo que haya sido alguno de los empleados ni del gremio para no trabajar. Pero esto es realmente grave; no hay que especular", dijo el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, Fernando Avellaneda.





FERNANDO AVELLANEDA. Interventor del Subsidio de Salud. LA GACETA / CAMILA CARCELLER

Además, el funcionario aclaró que mañana continuaría cerrado el edificio ubicado en 9 de Julio y Las Piedras hasta conocer la evaluación de daños estructurales del edificio. "Las personas continúan evacuadas porque estamos esperando que Edet y Gasnor restituyan los servicios. Los Bomberos iniciaron temprano las pericias para investigar la causa del inicio del fuego. Incluye pericias dentro y fuera de la institución", agregó Avellaneda.



Con respecto a lo perdido, dijo: "lo quemado tiene respaldo informático. No se perdió ningún expediente de ningún beneficiario".

El incendio comenzó anoche alrededor de las 23.30 y se extendió hasta las 2. A raíz del siniestro, cinco personas que se encontraban atrapadas en el quinto y en el sexto piso fueron rescatadas por personal de Bomberos.