Fan de "La Pulga": el mensaje que el tucumano que tatuó a Messi tiene en su local

Lo que comenzó como una cercanía laboral se fue convirtiendo en una relación afectiva, a tal punto que Roberto López ya no se banca que en su casa se hable mal de Lionel Messi. El tucumano que se hizo famoso por tatuar al mejor del mundo exhibe en su local un cartel que advierte que en su local no se puede criticar al número 10 del Barcelona.

"Para que el proceso de su tatuaje no duela más de lo normal, porcure no hablar mal de Messi en este local", reza el mensaje que López impreso en un papel y pegado con cinta scotch en uno de los cristales del lugar. De fondo, se pueden ver dos camisetas de "Lío", una de la Selección Argentina y otra del equipo catalán.

La imagen fue compartida a través de las redes sociales por el usuario @tbence y rápidamente se viralizó. "Mensajes que deberían estar en todos los ámbitos", fue el texto que acompañó al tuit.

Lo que contacto laboral se fue convirtiendo en una relación afectiva, a tal punto que Roberto López ya no se banca que en su casa se hable mal de Lionel Messi. El tucumano que se hizo famoso por tatuar al mejor del mundo exhibe en su local un cartel que advierte que en su local no se puede criticar al número 10 del Barcelona.



"Para que el proceso de su tatuaje no duela más de lo normal, porcure no hablar mal de Messi en este local", reza el mensaje que López impreso en un papel y pegado con cinta scotch en uno de los cristales del lugar. De fondo, se pueden ver dos camisetas de "Lío", una de la Selección Argentina y otra del equipo catalán.





La imagen fue compartida a través de las redes sociales por el usuario @tbence y rápidamente se viralizó. "Mensajes que deberían estar en todos los ámbitos", fue el texto que acompañó al tuit.

López empezó a tatuar a Messi en 2015 y su vida nunca más volvió a ser la misma. El rosarino se obsesionó con el tattoo y la mano de este tucumano radicado en Mar del Plata siempre es la elegida para los dibujos que se quiere hacer en su cuerpo. Pero no solamente eso, "La Pulga" también lo solicita para que tatué a su familia y a sus amigos, hasta el propio Neymar Jr.





"Después de trabajar con Leo me empezaron a llamar de todos lados. Hasta de un diario de Polonia, con traductor de por medio. Sabía que esto iba a pasar. Mis tatuajes están asociados a él en todo el mundo", le confesó López a LA GACETA.

Cada vez que tiene una semana libre, el capitán del seleccionado llama a su tatuador para que trabaje. López viaja con su pareja y todos los gastos pagos a Barcelona para empezar a trabajar con los pedidos del futbolista que hace días festejó sus 30 años. "Cuando me intentó pagar no se lo quise recibir. Son unas vacaciones pagas. Suelo viajar acompañado con mi pareja y con todos los gastos pagos. ¡Cómo le voy a poner un precio, si una marca le paga fortuna para que promocione sus productos! Ahora lo veo con el brazo tatuado", comentó el artista hace dos años a LA GACETA.

Así se fue formando un vínculo afectivo que Roberto sabe valorar. A tal punto, que como toda persona, no quiere que le hablen mal de sus amigos. Un amigo más que especial.