Amaya rompió el silencio tras la ausencia en la lista: "no me desvelan los cargos"

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, se refirió hoy a su ausencia en la lista como precandidato a diputado por la lista Cambiemos para el Bicentenario que encabeza el titular del Plan Belgrano, José Cano. El ex intendente capitalino "asomaba" como un posible candidato, sin embargo no fue incluido. "No pasó nada; a mí no me desvelan los cargos. Yo voy a hacer política desde el llano o desde un cargo", dijo en diálogo con LV12.

"Yo podría haber ocupado cualquier cargo. Tuve ofrecimientos en todos lados, pero también tenemos que demostrarle a la juventud que la política no es ocupar un cargo, que los proyectos políticos no son individuales, sino colectivos donde todos sumamos voluntades y esfuerzos para trabajar", ahondó.

Amaya también opinó respecto a si los precandidatos deben pedir licencia o no para participar de los comicios. "Yo creo que la licencia me imagino que será para cuando se lleven a cabo los comicios electorales definitivos en octubre, para las PASO no, pero no sé qué determinarán aquellos que conducen en este espacio político lo que es electoral", dijo.

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación afirmó que cuando asumió su cargo se topó con una secretaría devastada y que desde que comenzó su gestión la secretaría fue la que más ejecutó el año pasado y la más activa este año.

Sobre los rumores de un posible alejamiento de la secretaría, Amaya afirmó que se vendrán cambios en el Gabinete nacional, pero dijo que por ahora sólo son trascendidos políticos. "No nos olvidemos que hay muchos funcionarios, secretarios, ministros que van a ir a ocupar un cargo político, por lo tanto el Estado no puede parar, la gestión no puede detenerse. Hay una consigna muy clara del presidente que primero hay que trabajar por la gente y aquellas personas que están en condiciones de ir a representar el gobierno en la Cámara hoy se dedicarán a la política y los demás seguiremos trabajando más allá del lugar que podemos estar o no en el que nos toque", manifestó.