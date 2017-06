Mañana, en "Panorama Tucumano": Grandi, Barenbreuker y los inversores que denuncian estafas

¿Hiciste una inversión “en pozo”, pasaron los años y todavía no viste un ladrillo? ¿Conocés a alguien que esté viviendo en un edificio sin el Certificado Final de Obra? ¿Te tuviste que mudar a un departamento sin agua caliente y con gas en garrafa? Cientos de tucumanos padecen alguna de estas situaciones y mañana en Panorama Tucumano podrás escuchar sus testimonios. Además, dos empresarios cuestionados por muchos inversores darán sus versiones.

Los edificios sin final de obra en la ciudad

Uno de los informes que se pondrán al aire mañana en el programa de LA GACETA indagará sobre las dificultades que atraviesan muchos ciudadanos para acceder al departamento propio. Entre ellos hay quienes viven en edificios que no cuentan con el Certificado de Final Obra y por este motivo no reciben algunos servicios básicos, como el gas natural. Por otro lado, están aquellos que compraron en pozo departamentos en edificios que aún no fueron construidos; inclusive, algunos proyectos ni siquiera tienen la aprobación municipal.

Alfaro frena permisos a las constructoras que no cuentan con final de obra

En el informe también hablan los empresarios Miguel de la Cruz Grandi y Otto Barenbreuker. Los constructores se defienden y sostienen que el sistema de inversión "en pozo" ya no va más. Además cuestionan a la Municipalidad y dicen que es “muy costoso” obtener la aprobación de los planos y el Certificado Final de Obra, entre otras cosas.