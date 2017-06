Concejales opositores le piden al intendente Sánchez que se tome licencia por la campaña

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Concepción, los ediles oficialistas resolvieron exigir al intendente, Roberto Sánchez, que a partir de julio se tome licencia en razón de aparecer como candidato en tercer término en el frente Cambiemos para el Bicentenario, de cara a las PASO de agosto.

“El intendente debe adoptar la misma postura que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, que saldrá de licencia para abocarse a la campaña proselitista”, dijo el edil Sergio Castillo.

Sánchez adelantó que no está en sus planes pedir licencia en razón de que su candidatura aparece en vista a un proceso electoral interno que se tiene que formalizar, pero que no tendrá competencia al presentarse solo una lista. “No hay disposiciones que me obliguen en estas primarias a tomarme licencia”, aseguró.

Sánchez está en tercer lugar de la lista encabezada por el titular del Plan Belgrano, José Cano. La segunda precandidata es Beatriz Ávila (esposa del intendente capitalino Germán Alfaro) y en cuarta ubicación se ubica el legislador macrista Alberto Colombres Garmendia.