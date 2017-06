En qué gastar y en qué invertir el aguinaldo.

Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir On Line

Muchas veces existe confusión en la gente entre el concepto de “inversión” y el de “gasto”. Inclusive recientemente veía una famosa publicidad que planteaba como “inversión” algo que en realidad es un “gasto”. En momentos en que se acerca el cobro del aguinaldo, es interesante que exploremos un poco más en esta distinción y abordemos algunas alternativas para el excedente que recibiremos.

En primer lugar, debemos saber que para que una erogación de dinero sea una inversión, la misma debe ofrecer un retorno esperado. Por ejemplo, si pensamos hacer un viaje de placer, su costo, por más que nos enriquezca como personas, no deja de ser un gasto. Sin embargo, si fuera un viaje de negocios, que tiene asociado un posible acuerdo comercial, podríamos estimar su rentabilidad esperada y, por ende, considerarlo una inversión.

Dicho esto, el segundo paso a la hora de definir qué haremos con nuestro aguinaldo, y, asumiendo que ya hemos optado por invertirlo en lugar de gastarlo, es definir nuestro perfil de riesgo. ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Normalmente el argentino medio suele ser un inversor ultra conservador y de corto plazo, debido a la trayectoria volátil a la cual lo ha acostumbrado la economía. Dicho esto, muchos argentinos optan por inversiones subóptimas para sus portafolios como el plazo fijo, los dólares o los inmuebles.

Son suboptimas, puesto que, por un lado el plazo fijo sigue ofreciendo tasas reales negativas (17%), es decir por debajo de la inflación esperada para el año (21%). Tener dólares cash, no ofrece retorno alguno (al menos si lo medimos en dólares). De hecho, esos dólares en el largo plazo perderán poder adquisitivo a un ritmo del 2% anual (inflación histórica de Estados Unidos). Finalmente, para los inmuebles, es posible ver que en la Argentina han sido históricamente una reserva de valor en dólares, puesto que el precio por metro cuadrado ha ido generalmente en ascenso. Sin embargo, importan un nivel de inmovilización del capital que, para una economía volátil como la nuestra, no permitirá salir rápidamente a un precio razonable en caso de una necesidad del capital. Para culminar con los inmuebles, es importante que el inversor considere si espera o no una renta del mismo. Por ejemplo, un mismo departamento podría ser un gasto o una inversión, según su destino sea su casa habitación o poseerlo con un destino de alquiler.

Sabiendo esto, proponemos hoy desde invertirOnline, que evalúe su portafolio como un todo. Y lo piense, más allá del cobro de este aguinaldo puntual. Reflexione qué activos que posee están otorgándole rentabilidad y cuáles no. Qué activos, en caso de que necesitara el dinero, podía convertir rápidamente en efectivo a un precio razonable y cuáles debería malvender. Una vez pueda distinguir esto, podrá esbozar un monto a invertir.

Sabiendo eso, el resto es lo más simple. ¿Es ud. Conservador como la mayoría o tiene algo de apetito por el riesgo? Según donde se sitúe, formar el portafolio desde aquí ya es muy simple y está a sólo un click de distancia gracias a los fondos comunes de inversión. Proponemos a continuación 3 carteras de inversión basadas en fondos comunes de inversión que puede comprar a través de nuestra plataforma.

Y recuerde que puede encontrar más detalle sobre estas y otras alternativas en forma gratuita en la sección de Research de nuestro sitio: invertirOnline.com. Y, si se siente aún temeroso a incursionar en el mercado de capitales, le proponemos un gasto, que puede considerar una inversión en su capital humano como es tomar un curso para aprender a invertir en nuestra unidad académica: invertirOnline Academy.