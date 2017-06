Fernanda Vallejos: "el poder económico y judicial que sostiene al gobierno quiere ensuciar al gabinete saliente”

La primera precandidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos, aseguró que el eje de la campaña de ese espacio de cara a las PASO estará puesto “en la gente” porque “hay millones de compatriotas que la están pasando mal”, y acusó a los sectores que apoyan al Gobierno de buscar “ensuciar al Gabinete saliente”.

“Si todos los argentinos se ponen la mano en el corazón se darán cuenta de que en el último tiempo algún derecho perdieron. Estamos en un momento difícil de la Argentina”, aseveró la precandidata por el espacio liderado por la ex presidenta, Cristina Fernández.

Indicó que “el eje de campaña de Unidad Ciudadana está puesto en la gente”. En tanto, al ser consultada sobre las causas judiciales por presuntos hechos de corrupción que pesan sobre ex funcionarios de la gestión kirchnerista, incluida la propia ex mandataria, Vallejos entendió que “el poder económico, judicial y mediático que sostiene a este gobierno no para de intentar ensuciar al gabinete saliente”. (Télam)