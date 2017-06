Manzur, sobre la lista oficial: “nuestro espacio político decidió llevar al mejor hombre que tiene"

El gobernador Juan Manzur defendió la candidatura de Osvaldo Jaldo y resaltó la decisión del actual vicegobernador de encabezar la lista del Partido Justicialista de Tucumán (PJ) que participará en las elecciones legislativas de este año.

“Nuestro espacio político decidió llevar al mejor hombre que tiene, que es nuestro vicegobernador, un hombre con una conducta intachable, larga trayectoria y que siempre estuvo a la par de los más pobres, los más vulnerables; es un hombre del interior de la provincia, a quien nadie le va a contar lo que está pasando la gente del interior”, resaltó el mandatario.

En pleno escenario electoral, el titular del Poder Ejecutivo (PE) volvió a criticar a la Casa Rosada, al afirmar que se atraviesa un momento difícil debido a la política económica del presidente Mauricio Macri. “Es de ajuste”, apuntó.

“Todos sabemos qué es lo que está pasando con el Gobierno nacional, el ajuste que hay, todas las cosas que están pasando; que aumentan la luz, el gas a la gente, a la garrafa ya no la pueden comprar, y todo lo que aumentó la comida. Hace poco la gente tuvo que salir (a reclamar) en Tucumán y en toda la Argentina porque el gobierno de Macri le quito la pensión a la criatura discapacitada. Acá hay que agarrar y ponerse al frente de lo que está pasando”, enfatizó.

En esa línea, el mandatario afirmó que el mensaje político desde la Casa de Gobierno será que modifique la política económica actual.

“El presidente Macri tiene que cambiar esto; la gente no aguanta más la política económica”.

Sobre los candidatos de Cambiemos provinciales, encabezados por José Cano, el gobernador afirmó: “ya sabemos que es lo que han hecho los que conforman la lista de la oposición. No hay hecho nada por Tucumán, no han traído nada a la provincia, no hicieron siquiera una obra por Tucumán. No me gusta hablar de los otros. Vamos a cumplir nuestra responsabilidad que es defender a Tucumán”.

Manzur también se reunió hoy con dirigentes del PJ de la capital para delinear la campaña que se desplegará en la jurisdicción central. Allí participaron, el titular de la Caja Popular, Armando Cortalezzi, y el legisaldor Marcelo Capponio, entre otros.

