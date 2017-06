Una adolescente embarazada de siete meses fue asesinada de un balazo en la cabeza

Una adolescente de 17 años que cursaba un embarazo de siete meses fue asesinada de un balazo en la cabeza en la localidad santiagueña de Las Arenas, informaron fuentes policiales que investigan el crimen. El novio, de 18, es el principal sospechoso.



El cadáver fue encontrado ayer a la mañana por la madre de la adolescente, debajo de un árbol en un campo de ese paraje ubicado en el sudeste de Santiago del Estero, con una herida de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.



La víctima fue identificada por la policía como Dalma Itatí Barreto, quien cursaba el séptimo mes de embarazo. Teresa Montes, de 49 años y madre de la joven asesinada, reveló a la justicia que el sábado por la tarde su hija había recibido un mensaje telefónico de su novio, Daniel Amaya, por lo que ella había salido supuestamente a su encuentro en la tarde del sábado.



Como pasaron varias horas y la menor de edad no regresaba al hogar, sus allegados intentaron comunicarse con ella, pero resultó infructuoso. Tampoco pudieron recabar datos de su paradero entre los vecinos de la zona, hasta que pasadas las 6 del domingo la ubicó su progenitora.



La adolescente, dijeron las fuentes, estaba muerta en un sector rural distante unos 500 metros de la ruta interprovincial 35. De inmediato, la familia de la víctima se comunicó con la policía y personal de la Seccional 21 de la localidad de Bandera y de la Departamental 13 acudieron al paraje Las Arenas, colindante con la provincia de Santa Fe.



También se hizo presente la fiscal penal de Añatuya, María Emilia Ganem, quien supervisó los trabajos periciales en el sitio donde estaba la víctima.



Las fuentes señalaron que en principio en los alrededores no se encontró ninguna arma de fuego, por lo que el agresor se la llevó consigo.



El médico de policía corroboró que el cuerpo presentaba un solo impacto de bala, en la región occipital, que fue letal, añadieron los informantes.



El disparo fue realizado a corta distancia y la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, según las primeras impresiones de los peritos abocados al caso.



Los esfuerzos de los investigadores están centrados en localizar al novio de la adolescente asesinada y de analizar los mensajes que intercambiaron ambos, en los últimos días, a través de sus teléfonos celulares.



El novio, aprehendido



La Policía de Santa Fe encontró al principal sospechoso de la muerte de Dalma Barreto, la adolescente embarazada de siete meses a quien su familia encontró muerta con un disparo en la cabeza durante la mañana de este domingo en Las Arenas, cerca de Bandera.



Según fuentes policiales, el joven de 18 años de apellido Amaya se encontraba en Villa Minetti, Santa Fe, lugar de donde es residente. Por disposición de la fiscal Ganem, el muchacho está siendo trasladado a la Comisaría 21º de Bandera en calidad de aprehendido.



Aún no se encontró el arma que efectuó el disparo.