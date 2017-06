La operación de cadera le dejó más de 70 puntos de sutura a Paula Argañaraz

La estudiante de Medicina Paula Argañaraz, quien fue atropellada en la madrugada del domingo 4 de junio, fue operada de la cadera el sábado, operación que le dejó más de 70 puntos de sutura según contó su hermana Laura. El procedimiento quirúrgico se extendió durante ocho horas.

"Empezó a las 8 y terminó a las 16. Todo lo que había que hacer era muy complicado, los médicos tenían que hacer reconstrucciones y a su vez, cuidar el nervio ciático. Ahora tiene más de 70 puntos de sutura, pero salió todo bien", manifestó en diálogo con LA GACETA.

El joven que arrolló a Paula quiere pedir perdón

Laura indicó que su hermana ya estaba despierta. "Comió un poco, y no la volvieron a entubar. Sigue bastante sedada, pero de ánimo está bien y sólo se queja del dolor y de que está un poco aburrida”, agregó.

La hermana de Paula Argañaraz le contestó al adolescente que atropelló y huyó

Paula estuvo más de 10 días en coma farmacológico y entubada debido a un hematoma que tenía en el cerebro. Además sufrió fracturas en la clavícula y en una mano.

La hermana de la joven accidentada se refirió a las declaraciones del adolescente de 16 años que conducía el Honda Fit, quien dijo que quería disculparse con la estudiante de Medicina. “Veo que quiere pedir perdón; acaso también debería agradecernos. De todo esto surgió que no tenía un ambiente apto, que no tenía límites, y que los tíos vivían a la par y no sabían nada. Le salvamos la vida. Si no atropellaba a Paula, quizás se daba con un poste”, señaló.

“Cada mejoría de Paula es como nacer de nuevo”

El conductor, en tanto, el viernes fue sacado del Instituto Roca el menor que conducía el auto. Vivirá en la casa de sus tíos.