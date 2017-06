Cuáles son los organismos que tendrán asueto por el Día del Trabajador del Estado

Debido a la adhesión de la Legislatura tucumana a la Ley 26.876, sancionada en el Congreso y luego promulgada por el Ejecutivo Nacional el 1 de agosto de 2013, mañana se celebrará en todo el país el Día del Trabajador del Estado y este el detalle de lo que sucederá en nuestra provincia.



Tendrán asueto



- Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): no habrá atención en ninguna de sus dependencias.



- Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip): no atenderán en las oficinas.



- Universidad Nacional de Tucumán (UNT): en todas las facultades y escuelas experimentales no habrá clases.



- Registro Civil, en todas sus sucursales.



- Ministerio de Economía: no habrá atención en el Tribunal de Cuentas ni en Rentas. Tampoco hay atención en el Registro inmobiliario y Catastro.



- Ministerio de Educación: las escuelas públicas (en todos sus niveles) no tendrán clases.



- Ministerio de Salud: se anunció que los hospitales atenderán solamente en las guardias.



- Casa de Gobierno: los empleados gozarán del asueto.

En Yerba Buena, el gabinete va a trabajar normalmente. "Lo que hablamos con el personal municipal es que el municipio se adhiere al feriado provincial, pero quedan invitados los que quieran venir, pueden hacerlo", dijo el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola.

Sin asueto



- Municipalidad de San Miguel de Tucumán: todos los organismos (Asistencia Pública, Tribunal de Faltas, escuelas municipales, Dirección de Tránsito, entre otros) funcionarán con normalidad debido a que el 8 de noviembre se festeja el Día del Empleado Municipal.



- Bancos privados y estatales

- El Subsidio de Salud atenderá con normalidad.



- Pami: atención normal (7 a 14) ya que el 13 de noviembre se celebra el Día del Empleado Pami



- Caja Popular de Ahorros



- Colegios privados



- Comercios del microcentro, centros comerciales, supermercados



- Clínicas y sanatorios privados





