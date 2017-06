Claudia, sobre el juicio de Maradona: "me acusó de apropiación de sus camisetas; pero estaban en mi casa"

En el primer programa de Susana Giménez se presentó, entre varios invitados, Claudia Villafañe, la ex esposa de Diego Maradona. Y lo hizo luego de las duras declaraciones del ex astro del fútbol, quien había dicho que no descartaba que su ex mujer “vaya presa”.

"Te quiero felicitar porque estás sobreseída. ¿Por qué te había denunciado?", la recibió Susana en la entrevista.

"Me acusó de apropiación de sus camisetas; pero estaban en mi casa, él no las vino a buscar", ironizó la madre de Dalma y Gianinna, las hijas mayores del ex futbolista.

"A Maradona le gusta hacer juicios", comentó Susana.

"Pasó lo mismo con la gorra de Fidel Castro. Yo le dije a su abogado: 'Decile a Diego que me llame si la quiere, que me la pida y yo se la doy'. Pero nunca me llamó", agregó Villafañe, según reprodujo el diario Clarín.

"¿Qué fue lo que dijo que más te dolió?", le preguntó después la conductora.

"Lo que me hizo llorar fue cuando me dijo que era una mala madre", reveló Claudia, quien estuvo acompañado por su abogado Fernando Burlando. Y ejemplificó: "Yo nunca les dije nada sobre él. Ahora le pregunté a las chicas si no les molestaba que viniera al programa. Dejé siempre de lado la pelea que tenía con él y les pedí que no pierdan la relación con su padre. Ellas estaban en el medio", consignó el matutino, entre otras declaraciones.