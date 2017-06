Video: Lanata se cruzó con "Cristina" en el primer programa de Susana Giménez

Jorge Lanata participó en el primer programa del ciclo 2017 de Susana Giménez. “En las próximas elecciones se vota si volver para atrás o no”, afirmó el periodista.

Lanata se presentó en el sketch de la “Empleada pública”, protagonizado por el actor y humorista Antonio Gasalla y Susana. En escena, el conductor de "Periodismo para todos (PPT)" habló sobre su carrera y el trasplante de riñón. Aunque también aportó su opinión sobre la actual situación política y las próximas elecciones parlamentarias.

Sobre las próximas votaciones, manifestó: “hay una opción muy clara, que es volver para atrás o no. Esa termina siendo la discusión. ¿Ahora estamos bien? No, no estamos bien. ¿Podríamos estar peor? No tengo dudas que podríamos estar peor”.

Uno de los momentos de atención también fue el cruce entre el periodista y “Cristina”, en la imitación de la comediante Fátima Flores.