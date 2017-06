Florencio Randazzo será precandidato a senador: "voy a cumplir con mi palabra"

"Voy a cumplir con mi palabra", fue lo que dijo Florencio Randazzo antes de fimar el acta que confirma sus intenciones de ser senador nacional por el Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires.

Tras reunirse anoche con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Recoleta, en un encuentro que arrancó a las 21 y se extendió durante dos horas, Randazzo recibió pasado este mediodía a los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín), con quienes analizó la estrategia electoral del espacio Cumplir, según reconocieron a Télam fuentes randazzistas.

Voy a CUMPLIR con mi palabra. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 24 de junio de 2017

Esta mañana, el jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, confirmó hoy que "no hubo acuerdo" en la charla con Cristina, ante el ofrecimiento de la ex mandataria de integrar una lista única y reveló que, en esa conversación, la ex jefa de Estado le confirmó su candidatura como senadora nacional por Unidad Ciudadana.

"Hemos hecho todos los esfuerzos y estamos abiertos a tratar de unir todo lo que sea el espacio opositor con Sergio Massa y con Cristina, y entre todos hacer unas PASO", sostuvo Fernández en declaraciones a radio Mitre.

"No me interesa lo que haga Randazzo, la única que tiene los votos es Cristina"

Fernández explicó que el planteo de Randazzo fue que "no hay que condenar a los argentinos a discutir el pasado ni se puede proponer como alternativa volver al pasado sino que lo mejor es proponer un recambio". "También le planteó la incomprensión de negarse (Cristina) a hacer unas PASO entre todos y la necesidad de asumir los problemas del presente cuyo diagnóstico compartimos", concluyó.