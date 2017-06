El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó hoy que la única que tiene los votos es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que el ex ministro de Transporte kirchnerista, Florencio Randazzo, tiene un proyecto de poder personal que podría "favorecer a un grupo o quién sabe a quien".

"No me interesa lo que haga Randazzo. La única que tiene los votos es Cristina; lo otro es un intento de formar parte de un proyecto de poder, sabe Dios para beneficiar a quien", sostuvoo Fernández en declaraciones a FM La Patriada, tras citar en dos oportunidades al "grupo Clarín" y remarcar que el ex ministro -que competirá con el sello del PJ- tiene "un interés personal".

Por estos motivos, evaluó como "muy difícil" la posibilidad de un acuerdo entre ambos, al referirse a la reunión que mantuvieron anoche Randazzo y Cristina en el departamento que la ex presidenta tiene en el barrio porteño de Recoleta. "Un acuerdo es muy difícil porque tienen proyectos distintos. Si Randazzo tuviera el mismo proyecto que Cristina no cuestionaría el liderazgo de Cristina. Tiene otro proyecto, o porque responde a otra terminal, a Clarín o no sé cuál, o porque las ambiciones lo pueden", detalló.

Según Fernández, mientras el randazzismo "trató de transformar" esta disputa electoral "en cuestiones de poder", la ex mandataria, desde el frente Unión Ciudadana, "mostró una propuesta exhibiendo a quienes están pagando los platos rotos de la bestialidad de este Gobierno".

El ex funcionario afirmó que "cuando lo que está en juego son las ambiciones personales no se puede construir en conjunto" por lo que resulta "muy claro quien está jugando para sí mismo, y quién lo está haciendo para la historia". (Télam)