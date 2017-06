Cristina Kirchner y Florencio Randazzo se reunieron a horas del cierre de las listas: no hubo acuerdo

Randazzo y Cristina Kirchner se reunieron anoche, a horas del cierre de listas

El ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se reunió anoche con la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, quien le ofreció compartir una "lista de unidad" de cara a las PASO de agosto, lo que fue rechazado por el dirigente, quien le confirmó que se presentará como candidato a senador por su espacio Cumplir dentro del Frente Justicialista.

"Cristina le ofreció ir con ella en la fórmula de senadores o ser primer diputado nacional", confiaron a Télam fuentes del entorno de Randazzo, que agregaron: "Florencio le dijo que, una vez más, no se trata de cargos, y que se está cometiendo el mismo error que en 2015, es decir, que sea una sola persona la que define candidaturas".

Según explicaron las fuentes, la invitación le llegó a Randazzo "a través de un allegado en común, que no es del mundo de la política", y aclararon que el ex ministro aceptó el convite "para decirle a Cristina lo que piensa sin intermediarios".

El encuentro se produjo en la casa que la ex mandataria tiene en el barrio porteño de Recoleta, después de las 21 y se prolongó durante dos horas, según coincidieron en señalar fuentes de ambos sectores.

Los dos dirigentes no compartían un encuentro cara a cara desde diciembre de 2015, momento en el que Randazzo no quiso aceptar ser candidato a gobernador por Buenos Aires en lugar de encabezar la formula presidencial con Carlos Zannini, puesto que Cristina finalmente le otorgó al entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Seis meses después, quien supo ser su ministro durante ocho años volvió a decirle que no a la ex presidenta.

"No hay autocrítica ni reflexión sobre los errores que se cometieron en el pasado. Ni la mas mínima", fue la conclusión que sacaron los randazzistas tras el encuentro, aunque destacaron que ambos dirigentes "sí coincidieron en hacer un diagnóstico muy crítico sobre el gobierno de Mauricio Macri".

Durante la charla, en la que analizaron el actual escenario electoral, Randazzo le dijo a Cristina "que cree que es un error polarizar la elección entre ella y Macri y que también que considera erróneo el hecho de que la ex presidenta se haya ido del peronismo y que el voto anti Macri no se haya unido en una primaria", dijeron las fuentes.

En el encuentro, Randazzo también le dijo que "sería un gesto de debilidad exponerse a una derrota contra Gladys Gonzalez (una de las candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires), y que él creía necesario apuntar a un cambio generacional en la dirigencia".

Desde el kirchnerismo dejaron trascender que Cristina le habría pedido a Randazzo "liberar a los intendentes que aún lo acompañan por lealtad", en referencia a Gabriel Katopodis (San Martin ) y Juan Zabaleta (Hurlingham ), pero desde el randazzismo negaron que esos hayan sido los términos de la charla con respecto a los jefes comunales de la primera sección electoral.

"Si, Cristina habló de ellos, pero fue muy crítica con los intendentes que están con Florencio", concluyeron los voceros. (Télam)





