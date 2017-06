La curiosa pregunta de Rihanna a Macri

La cantante Rihanna le escribió esta tarde al presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales para pedirle que incremente los presupuestos educativos en nuestro país.

"Ey, Mauricio Macri, ¿cuál es el plan de Argentina para comprometerse a #FundEducation?", fue lo que escribió la artista en Twitter, donde tiene más de 74 millones de seguidores.



hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation?