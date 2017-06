Juventud busca el pasaje al Final Four del Argentino de Clubes de básquet

Juventud Unida, de Tafí Viejo, ganador del primer juego, intentará definir la llave de cuartos de final con Sportivo Colón (Santiago del Estero), de visitante, cuando esta noche se enfrenten ambos equipos a partir de las 22.

La "Juve" logró un triunfo demoledor en la ida, 104-65, y pese a no contar con el juvenil base Samuel Madedo (lesionado seriamente en ese encuentro) va con toda la fe de ganar nuevamente y así pasar al Final Four.

Antonio Briseño, Vásquez y Chacana compondrán el terceto arbitral y Omar Abdala oficiará de comisionado técnico.

A la misma hora, también en la capital santiagueña, Red Star será local ante El Tribuno, vencedor en el primer cotejo por 86-65. Nicolás D'Anna, López y Vargas serán los jueces, Sánchez el comisionado técnico.

Ya hay un cruce definido y fue en favor de Nicolás Avellaneda, que había derrotado el viernes en su cancha a Talleres de Perico, 72-59, y este lunes se impuso como huésped 85-84 en polémico final.

A falta de 1"8" en el tiempo extra (habían empatado en 77) y con el resultado que se consigna arriba, uno de los jueces bautizó el balón y Cadillac metió un triple para el local, pero otro árbitro lo invalidó concediendo un tiempo muerto al "Celeste" de Barrio Mosconi.

Los jujeños reclamaron, pero el resultado no se modificó. El presidente de Talleres, Horacio De Luca, sostuvo que "así no dan ganas de jugar la Liga (ex Liga C). Ganamos en la cancha, pero perdimos en la mesa de control".

Mañana, desde las 21 en Villa Alem, Juan Bautista Alberdi procurará forzar un tercer partido de desempate ante Jorge Newbery, que lo derrotó en la apertura de la eliminatoria 97-85. Humberto Briseño, Carrillo y Ayarde tendrán a su cargo el control de las acciones, Oscar Moya fue nominado comisionado técnico.

Preselecciones masculinas

En Asociación Mitre, se entrenarán mañana dos combinados de la Federación de Basquetbol de la provincia, que se preparan para los respectivos Campeonatos argentinos.

A las 10 realizará su segunda práctica el de Mayores y, a partir de las 16, el de la categoría U13.