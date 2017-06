Driussi se irá al Zenit ruso, que pagará por su ficha 15 millones de euros

BUENOS AIRES.- El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo el viernes que Sebastián Driussi seguirá su carrera en el Zenit de San Petersburgo de la liga rusa de fútbol, que pagará la cláusula de rescisión de 15 millones de euros (U$S 16,8 millones) por la ficha del delantero.

"Hablé con Driussi y me dijo que estaba convencido de irse (al Zenit), es algo consolidado, casi efectivo. Es una posibilidad importante en su carrera, es una buena oferta desde lo económico. Es una oferta que el club no podía rechazar, me parece bien que se vaya", dijo Gallardo en rueda de prensa.

Driussi es el máximo goleador de River en el torneo, con 17 goles, dos menos que el atacante de Boca Darío Benedetto, que es el máximo artillero de la competencia. El delantero, de 21 años, jugó los 29 partidos de la competencia, 28 de ellos como titular.

Driussi debutó en River en la temporada 2013-2014. Con el equipo "millonario" ganó la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores de América y dos ediciones de la Recopa Sudamericana. (Reuters)