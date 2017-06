Marixa Balli tiene un puesto en La Salada y defendió a Jorge Castillo

Marixa Balli, la bailarina y la figura que vende su marca Xurama en La Salada, salió en defensa del máximo referente del lugar, Jorge Castillo, quien está preso junto a 30 personas más por integrar una asociación ilícita que extorcionaba a los puesteros.

Según fuentes policiales, durante el allanamiento en su vivienda en Luján, Castillo habría disparado con su escopeta y herido a un efectivo de la fuerza de seguridad.

Video: en La Salada encerraban a las mecheras, las desnudaban y las azotaban

"La gente tiene derecho a tener dinero, y si se investiga saldrá todo a la luz. Yo confío en que todo estará en orden", expresó Marixa y negó rotundamente las acusaciones de extorsión que circundan a Castillo.

Además, la morocha lo defendió por tener armas y lo justificó diciendo que es una persona con dinero y que las tiene en blanco, según reprodujo La Nación.

"Nunca vi nada raro, no hay nada de eso y tampoco soy masoquista, yo no voy a estar en un lugar donde hay patotas y amenazas, y donde corrés riesgos las 24 horas. Esto no es Kosovo", enfatizó con respecto a la supuesta extorsión a los vendedores.



"Castillo disparó porque pensó que eran ladrones", dijo la mujer del "Rey de La Salada"



La bailarina cuestionó la detención de Castillo y habló de Cristina Fernández de Kirchner.

"De política no entiendo nada, pero me sorprendió algo: el martes habló Cristina Kirchner en ese acto imponente del que habló el país, había que tapar el tema y lo de La Salada les vino genial", disparó.

Allanamientos en La Salada: encontraron $11 millones en cajas fuertes ocultas en las paredes