En una provincia en la que las empanadas y los sánguches de milanesa ganan por goleada, las hamburguesas comienzan a hacerse espacio en las cartas de los restobares (y en las cocinas tucumanas) y apuntan a convertirse en uno de los platos de moda dentro de la comida rápida. Poco a poco, los círculos de carne procesada y congelada están desapareciendo de los bares para cederle lugar a las elaboradas por ellos mismos, con más carne que las tradicionales cadenas.



Aunque los amantes de los combos serán difíciles de convencer, te dejamos cinco tips para conseguir la mejor hamburguesa casera.



- Elección de la carne

Para conseguir una hamburguesa sabrosa y consistente jamás hay que comprar molida (ni común ni especial) ya que en la mayoría de las carnicerías están compuestas por una mezcla tan variada como desconocida de cortes. Siempre es recomendable comprar un trozo de carne que contenga una pequeña proporción de grasa, como por ejemplo el bife de chorizo o, un poco más magro, el bife de lomo. Una vez elegida la carne hay que hacerla moler. Sí se tienen las herramientas en casa, mucho mejor.



- Condimentar a gusto la preparación

En este punto comienzan a surgir las subjetividades ya que a es un punto vital para ajustar la hamburguesa a cada paladar. Hay muchas recetas que combinan carnes (de chorizos, que pueden ayudar a zazonar o no la preparación, así que ¡cuidado!); otras que le agregan trozos de panceta frita cortadas; también hay quienes les ponen cebolla o aderezos como mostaza. Para que no falle: con sal, pimienta y ajo será suficiente.



- Amasar la carne antes de cocinar

A la preparación de la carne ¡jamás hay que ponerle huevo, harina o pan rallado! Muchas veces se agregan estos ingredientes para buscar que la hamburguesa no se desarme. Sin embargo, se logrará el efecto contrario. Sí la mezcla cuenta con una buena proporción de carne y grasa (nunca en exceso), un buen amasado de alrededor de cinco minutos ayudará a las proteínas (de la carne) a actuar como ligante natural. Eso sí, hay que amasarlas y cocerlas. Sin pasos previos.







- Cocinarlas (¡Otro punto de discordia!)

Ya tenés todo listo y la sensación de hambre se apoderó hace tiempo de tu cuerpo. ¿A la plancha, al horno o a la parrilla? En este punto siempre dependerá del tiempo y de los recursos con los que se cuenten. Si hay mucha urgencia, la plancha será el aliado ideal para cocinarla en no más de 10 minutos. Dentro del horno, la hamburguesa pasará más tiempo y perderá sus jugos. La reina de todas las cocciones será siempre la parrilla, que le aportará un sabor asado inigualable y más aún si se utiliza leña. En caso de tener leña, terminar la cocción sobre las llamas permitirá dorarlas por fuera y dejarlas jugosas (y rosadas) por dentro.



- Un buen pan para coronar todo el proceso

En las panaderías tucumanas hay muy poca oferta de pan para hamburguesas. Ni hablar de los supermercados. Casi todos ofrecen (con sus matices) panes de Viena con forma redonda. Sin vueltas. La opción B: probar con algunos "bollitos" esponjosos puede abrir un universo desconocido y te ayudará a salir del paso y de los panes convencionales.



De yapa

Receta de pan casero para hamburguesas

500 gramos de harina 000

2 cucharaditas levadura fresca

10 gramos de sal

25 gramos de azúcar

200 mililitros de agua tibia

75 mililitros de leche entera

1 huevo

15 gramos de manteca