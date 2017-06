¿Se llega más rápido al centro por el túnel de la Mendoza o por la 24 de Septiembre?

El túnel de la calle Mendoza, que une la Suipacha con la Marco Avellaneda, tiene como objetivo facilitar la entrada al centro desde el oeste. La idea de esta obra -como pasó con el de la Córdoba- es ayudar a descomprimir la 24 de Septiembre y la San Juan. La obra demoró tres años en concretarse y costó alrededor de $ 30 millones.



Ahora la pregunta que se impone es: ¿por dónde se demora menos para llegar al centro, por el túnel o por la 24?

Para encontrar la respuesta, LA GACETA realizó el recorrido en auto desde avenida Mitre y 24 de Septiembre hasta calle Salta; el viaje implicó unos 6 minutos; luego efectuó (dos veces) el mismo recorrido por el túnel de la Mendoza, desde Mitre hasta Salta. Este recorrdo demandó alrededor de 2.50 minutos. La prueba se realizó entre las 8.30 y las 9 de la mañana.

Inauguraron el túnel de la Mendoza: ya se lo puede usar para llegar al centro desde el oeste



Si uno compara las dos opciones, el tiempo que se ahorran los conductores que optan por el túnel de la Mendoza, siempre dependiendo del horario, va entre dos y cinco minutos. Sin embargo hay un par de detalles a tener en cuenta. Durante la mañana, el sol encandila a los conductores que salen del túnel hacia el este.



El semáforo -no siempre- atrapa a casi todos los vehículos que pasan por el túnel y muchos deben detenerse sobre la rampa de salida, con una inclinación de 45°. Y el polvo que flota en el aire dentro del túnel es constante y a quienes se movilizan en moto o bici les juega en contra. Muchos optan por bajar de sus rodados y caminar. Pero ponen en juego sus vidas, ya que deben transitar por el mismo lugar que los autos.





Con el transcurso de los días, según dijeron desde el Gobierno, se irá limpiando el pavimento para que no haya tanta tierra en suspensión. Cabe recordar que a pocas horas de su inauguración se produjo el primer accidente de tránsito dentro del túnel de la calle Mendoza.

El polvo acumulado en el túnel de la Mendoza causó el primer accidente



Matías Fernández, un conductor de 28 años, contó que ingresó al túnel desde el oeste (el tránsito va de oeste a este), pero que, a causa del polvo que está acumulado sobre el pavimento, perdió el control de su auto. El vehículo hizo un trompo e impactó contra uno de los paredones del túnel.



La circulación por este túnel es de exclusivo uso vehicular. Los peatones pueden cruzar por un puente elevado que pasa por encima de las vías.





El de la Córdoba y el de la Mendoza



La obra para sortear el llamado “cinturón de hierro”, generado por la playa de maniobras del ferrocarril General Belgrano, fue anunciada a principios de 2013 por el entonces gobernador José Alperovich y el ex ministro de Interior y Transporte de la Nación Florencio Randazzo.



Los trabajos para concretar los dos túneles y los dos puentes peatonales comenzaron recién en noviembre de ese mismo año.



El plazo original para la finalización de todo el complejo era de ocho meses.



A principios de 2014 el anuncio del ex gobernador Alperovich fue que iban a estar listos entre agosto y septiembre de ese año.



A medida que avanzaba la obra, sin embargo, comenzaron a surgir los problemas con el agua que se filtraba. Entre 2015 y 2016 las tareas estuvieron paralizadas, lo que motivó un llamado de atención del Tribunal de Cuentas. Según los expedientes, la empresa Ingeco, a cargo de la obra, no encontraba la manera de solucionar los problemas con el agua.



Finalmente, se construyeron seis pozos de ocho metros de profundidad y se colocaron cuatro bombas que extraen entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos por hora. Está previsto un sistema de emergencia ante lluvias copiosas.





En octubre de 2016, finalmente, quedó habilitado el túnel y el puente a la altura de la calle Córdoba.



Cada ducto subterráneo mide 90 metros lineales y 3,5 metros de alto. Si se cuentan las dos troneras (estructuras blancas de la entrada y que tendrán un techo de lona) alcanzan una longitud de 160 metros. Cada uno cuenta con dos carriles, ambos del mismo sentido del tránsito.



Las paredes de ambos túneles están decorados con vistosos murales de diseños relacionados con el Bicentenario.