Ditinis, sobre los festejos del 9 de Julio: "si Macri no viene es por cuestiones políticas y eso es lamentable"

"Es un papelón". Este fue el término que eligió el legislador Marcelo Ditinis para calificar el posible "faltazo" del presidente Mauricio Macri a los festejos por el 9 de Julio. De acuerdo con la información que manejan en el Gobierno provincial, es posible que quien presida los festejos por el Día de la Independencia sea la vicepresidenta Gabriela Michetti, ya que el mandatario tiene previsto participar de la cumbre del G20 en Alemania.

Manzur dijo que Macri debe venir a Tucumán para el 9 de Julio sí o sí

"Recibiremos a quien él mande. Igual vamos a celebrar la Independencia. Entiendo si no viene por problemas de salud, pero si es por un problema de agenda... ¿Quién no va a saber que el 9 de Julio se celebra en Tucumán? Si no viene es por cuestiones políticas y eso es lamentable", expresó el legislador oficialista.

Por ley, cada 9 de Julio Tucumán es la capital del país. Es por eso que los presidentes suelen viajar a la provincia ese día y participar de los actos conmemorativos.

"Es un papelón. No creo que haya un evento más importante que la independencia de un país", afirmó Ditinis en declaraciones a radio Rivadavia.



Si Macri no llegara a asistir, tal como adelantó el periodista Federico van Mameren en el programa "Panorama Tucumano", no sería el primer mandatario en hacerlo. En 1995, Carlos Menem envió a su vide, Carlos Rukauf. En 1996 y 1997, el riojano fue suplantado por el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. En 1999, en tanto, envió al ministro de Educación, Manuel García Solá. En 2014, Cristina Fernández de Kirchner mandó a su vice, Amado Boudou.