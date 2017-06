Las cinco frases más inspiradoras de Cudmani en el Colegio Nacional

Roberto Cudmani tiene 83 años y es ingeniero civil. Durante sus años como profesor universitario fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, emérito de la UNT y de la Universidad Católica de Salta. Es ex docente de la UNT, ex viedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, autor de varios libros y becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Esta semana, en el marco del programa "Mi Primera Escuela", visitó el Colegio Nacional, del que se graduó en 1951. En una charla íntima con alumnos de sexto año, Cudmini dejó algunas frases inspiradoras para los jóvenes, a los que les habló sobre su vida y sobre la amistad.

"Había estudiado (piano) desde los nueve hasta los 17 años. Y cuando me recibí tuve que optar, o seguir piano o entrar a la universidad. ¡Yo no sabía qué hacer! Hasta que vino uno y me dijo: mirá, ser un pianista famoso es muy difícil, pero si sos ingeniero podés llegar a ser profesor emérito. Y me decidí por la ingeniería y llegué a ser profesor emérito”.

"Pero no crean que me esforcé tanto, ni me siento un ejemplo de nada. No hace falta ser muy inteligente para llegar alto, la cosa es ser constante y organizado”.

"No es que haya gente más inteligente que otra. En mi caso, yo estudiaba dos horas por día, y nunca pasaba de la medianoche".



"Es muy bueno tener amigos y un buen compañero de estudio, un pierna que te siga el ritmo, como lo fue para mí Julián Apás".



"Un error que creo que cometí es haber trabajado tanto y no haberme dado tiempo para cultivar los amigos que hubiera querido. No cualquiera es tu amigo. La amistad es una relación muy profunda".