Un millonario escondió un tesoro y dejó pistas en un poema para encontrarlo

El vendedor de arte y expiloto estadounidense, Forrest Fenn, asegura que escondió un tesoro valorizado en dos millones de dólares en las montañas de condado de Santa Fe, en Nuevo México (Estados Unidos). Se trata de cientos de piezas de oro, rubíes, esmeraldas, zafiros de Ceilán, muchos diamantes, tallas de jade chinas, entre otros guardados en un cofre.

El objetivo de Fenn es que alguien lo encuentre a través de un poema que él mismo escribió y que los interesados deben decifrar. Sin embargo, la búsqueda es peligrosa y tiene riesgos mortales: hace cinco días murió el segundo hombre que fue en búsqueda de la riqueza.

Las coordenadas indican que está en las Montañas Rocosas desde 2010. Los buscadores deben ir hasta ahí y entender las claves del poema que se llama The Thrill of the Chase (La emoción de la persecución).

El primer aventurero en morir fue un hombre de 54 años. Luego de seis meses de búsqueda su cuerpo fue hallado sin vida a fines de julio de 2016 en Nuevo México, cerca a Río Grande. Estuvo diez días desaparecido, sin que su esposa supiera nada de él.

El domingo, oficiales de ese mismo estado encontraron el cadáver de un pastor de Colorado, que estuvo cuatro días intentado encontrar el cofre. Su esposa lo había declarado perdido el miércoles.

"Mi corazón y mis oraciones están con la familia y su iglesia. Es una tragedia", fueron las palabras de Fenn cuando supo de la muerte de Wallace. Las dijo en un comunicado enviado al programa This Morning de CBS.

"No hay ningún tesoro. No es real. Perdió su vida por una mentira. Estamos desilusionados de que haya perdido su vida por una búsqueda de tesoro", dijo Linda, la mujer del primer hombre fallecido, según dijo The Washington Post.