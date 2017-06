El fin de semana les dará un respiro a aquellos a los que no les guste el frío

Luego de una semana de temperaturas bajas, el fin de semana puede covertirse en un alivio para aquellos a los que no les guste el frío. De acuerdo con el pronóstico, está previsto que desde hoy y hasta el lunes, las máximas ronden 24 grados.

Según lo que anuncia el Laboratorio Climatológico Sudamericano, para hoy está prevista una máxima de 22 grados y mucho sol.

Es posible que, a partir de mañana, aparezcan algunas nubes en el cielo. De todos modos, está previsto que las máximas del fin de semana sean superiores a la de hoy: para mañana está previsto que el termómetro marque 24 grados y el domingo, 25.

Pero atención: esto no quiere decir que no vaya a hacer frío: por las mañanas, las temperaturas seguirán siendo bajas y no superarán los 13 grados.