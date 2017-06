Acusaron al hijo de la Bomba Tucumana de querer "levantarse" al primo de Tinelli

Mimi, la novia del "Tirri", acusó al hijo de la Bomba Tucumana de querer conquistar a su pareja. La morocha afirmó que el primo de Marcelo Tinelli le mostró los mensajes que el cantante de Trulalá le mandó y aseguró que "son subidos de tono".

La dominicana bailó anoche la cumbia pop y, antes de darle el puntaje, fue entrevistada por Ángel de Brito quien le comentó que se había enterado de los whatsapp que intercambiaron el Tirri y Santiago Griffo. "Sí, es cierto. Quiero que quiere comerse a mi pollito", respondió.

"Me va a matar por lo que estoy contando pero es real. Él me dijo: 'todo bien con este chico pero me escribe raro'", completó.

En cuanto al baile, el cuarteto se puso de acuerdo en que dejó mucho que desear y se llevó uno de los puntajes más bajos del ritmo.