El tucumano Kranevitter podría volver a River

Matías Kranevitter, mediocampista tucumano de Atlético Madrid, de último paso a préstamo por Sevilla, dejó entrever la posibilidad de volver a River.

"Siempre me ilusiona jugar con la camiseta de River. Es donde fui más feliz durante toda mi infancia y cuando jugué en Primera. Siempre quiero volver, no sé si será el momento, pero no le cierro las puertas a nadie", sostuvo Kranevitter.

"No tengo opción de compra en Sevilla, así que sí o sí tengo que volver al Atlético de Madrid. Ya me dieron la fecha para que me presente", agregó el volante de 24 años.

"No sé que será de mi futuro, soy hincha de River aunque también quiero tener revancha la próxima temporada en el club. Me gustaría triunfar en el Atlético", sostuvo el futbolista en declaraciones al programa radial Súper Mitre Deportivo.

Kranevitter ganó seis títulos con el club de Núñez y de ahí saltó al fútbol europeo y también fue convocado para jugar en el seleccionado argentino, ahora a cargo de Jorge Sampaoli, quien justamente lo dirigió en Sevilla.

"Todos los jugadores queremos estar en Rusia, sé que tengo que jugar y hacer una muy buena temporada para tener chances", concluyó el mediocampista que podría pegar el regreso si no logra tener continuidad en el club "Colchonero".