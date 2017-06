Todo lo que tenés que saber del partido entre Atlético y Vélez

Por la fecha 29 del torneo de Primera, Atlético cerrará esta noche ante Vélez, en el Monumental, una temporada inolvidable y espera hacerlo con un triunfo, después de los sinsabores que en las últimas semanas le costó la salida de Pablo Lavallén como entrenador. Con Ricardo Zielinski desde el palco del estadio, el futuro de los "Decanos" parece promisorio y apunta a la tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol argentino y a una nueva participación internacional: la Copa Sudamericana.



- ¿Cómo llegan los equipos?

Atlético necesita recuperar la memoria y devolverle una sonrisa a sus hinchas. Después de tres derrotas consecutivas en el torneo local, el conjunto que hoy será dirigido por Diego Erroz se despedirá de su público y es posible que muchos jugadores vistan por última vez en casa la camiseta celeste y blanca. Hasta ahora, los tucumanos sumaron 31 puntos en 28 partidos. Para esta noche, se espera el regreso como tituar de Fernando Zampedri (luego de la lesión), quien reemplazará a Luis Rodríguez. El resto del equipo será el mismo que cayó 0-3 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.



El andar de Vélez esta temporada sembró de dudas el proyecto que lidera el entrenador Omar De Felippe. Si bien el "Fortín" hace tres fechas que no pierde (un empate y dos victorias), a lo largo del torneo tuvo muchos tropezones y apenas acumula 35 puntos. Los dos últimos triunfos ante Tigre (3-0) y Sarmiento (5-1) trajeron tranquilidad al plantel, que sabe que será reestructurado durante el receso. De todas maneras, los de Liniers no pueden relajarse ya que tienen que sumar la mayor cantidad de puntos si no quieren empezar el próximo torneo en la zona baja de los promedios.



-Último enfrentamiento

Atlético y Vélez jugaron seis veces en el historial, con cinco victorias de la "V" y un empate. El último choque fue en 2010 y terminó 1-0, con gol de Marco Torsiglieri.







- Hora, árbitro y televisación

El partido comenzará a las 21.30, será controlado por Jorge Baliño y los transmitirá DirecTV, señal 610.



- Venta de entradas

Las Populares ($250 y $300); Socios ($250); Damas, Menores y Jubilados ($180); y las plateas ($600 y $700) se venden en la sede de la Liga Tucumana (avenida Sarmiento 365) y en Maipú 591.



- Las probables alineaciones