"Castillo disparó porque pensó que eran ladrones", dijo la mujer del "Rey de La Salada"

BUENOS AIRES.- Paola Luengo, la esposa de Jorge Castillo, apodado "El Rey de La Salada", justificó el accionar de su marido, quien abrió fuego con su escopeta contra la Policía durante los allanamientos realizados en la noche del martes, porque pensaban que se trataba de ladrones que querían ingresar a su mansión en Luján. "Estábamos durmiendo. Como no estamos en cosas turbias, jamás pensamos que iba a ser un allanamiento", dijo.

"La detención habrá sucedido a las 12 menos diez de la noche. Estábamos todos durmiendo, porque vivimos en una casa normal de familia. Escuchamos una explosión. Nosotros dormimos en el primer piso y ahí tenemos una puerta de seguridad. Empezaron a golpearla y a dispararle y pensábamos que eran ladrones. Nunca se identificaron", reveló en declaraciones a la radio AM 1300, perteneciente al propio predio de La Salada, según consignó "Infobae.com".

Las esquirlas del disparo que realizó Castillo con su escopeta provocaron que un policía terminara herido y con un ojo muy comprometido.

"No es que Jorge se defendió, no es un animal. No estamos en el lejano oeste ni vamos a evitar una detención. Siempre creímos que era un robo, como vive el país, con las cosas que pasan, no es descabellado pensar que estaba sucediendo eso (…) Si hubo un herido, no es culpa de Jorge. Fue culpa de este procedimiento, de la forma en que lo hicieron. Cómo puede ser que en la madrugada entren sin dar aviso. Nosotros no somos animales ni nada. Mi marido es un hombre trabajador y todo lo que tiene, lo hizo trabajando", agregó Luengo.

"Mi marido no es un delincuente, es una persona trabajadora. Lo único que hizo fue defender a su familia porque creía que eran ladrones que venían a robar. Uno, a la noche, está durmiendo y no va a pensar que es un allanamiento porque no estamos en cosas raras, en cosas turbias como para pensar que iba a haber un allanamiento", insistió la mujer.

En tanto, Luengo cargó con dureza contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quienes acusaron a Castillo de delincuente e hicieron acusaciones sobre un supuesto viaje del empresario a Angola, junto a la entonces presidenta Cristina Fernández.

"Es toda una paparruchada digna de lo que hacen siempre ellos. Es circo. Dicen que mi marido estuvo en Angola. Nunca estuvo en Angola. Puede haber mandado gente de La Salada, pero él nunca estuvo. Ellos venden, tiran humo. Son unos imbéciles, unos inútiles que no saben hacer su trabajo. Tiran bombas de humo, para que hoy la gente hable de La Salada, mañana hable de otra cosa y se olvide de que cada vez está peor".