Cuatro asaltantes golpearon y robaron al presidente de River

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, fue asaltado por cuatro motochorros que lo golpearon para arrebatarle el reloj a metros de su casa en el barrio porteño de Palermo y aseguró que el robo fue tan violento que pensó que lo "mataban".

El hecho ocurrió ayer, a las 17.30, cuando D'Onofrio regresaba caminando a su casa, en las torres Le Parc de avenida Figueroa Alcorta y Salguero, y cuatro delincuentes que llegaron en moto lo tomaron por el cuello, lo arrojaron al piso y tras amenazarlo de muerte le robaron el reloj pulsera.

"Cuando me agarraron, en esa fracción de segundo, pensé que me mataban. Te agarran del cuello y te dicen 'te vamos a quemar", contó hoy D'Onofrio. "Me preocupa que hace años que venimos con esto, en un lugar tan céntrico, con luz. Ojalá algún día tengamos una solución. Es muy duro, porque cuando pasa esto lo primero que uno piensa es 'bueno, ¿me matan?, ¿me raptan?'", lamentó el máximo dirigente riverplatense.

"Vivimos en una ciudad donde pasan estas cosas y aunque no hay que acostumbrarse, es lo que nos pasa a diario", señaló la víctima, quien pudo ver desde el piso que los delincuentes eran cuatro y huyeron en dos motos. D'Onofrio dijo que espera que "sea una cuestión simplemente casual, de las tantas que pude haber en la Argentina y no sea una situación distinta".

El dirigente explicó que el robo ocurrió cuando había terminado una serie de reuniones con gente de River y caminaba hacia su casa y que todo ocurrió delante de varios transeúntes que fueron testigos del hecho.