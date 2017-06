Lavallén se despidió de Atlético: "me voy porque no quiero hacerle mal al equipo"

Pablo Lavallén entendió que su ciclo en Atlético estaba cumplido y ayer decidió dar un paso al costado. Su decisión sorprendió a muchos, porque desde hace días venía charlado con la directiva sobre los jugadores del actual plantel que necesitaba retener, y sobre los refuerzos que iba a precisar para encarar la Copa Sudamericana. Pero por sobre todo para sacar la nariz del barro en el campeonato local.

Este mediodía, sin embargo, en la sala de prensa del estadio Monumental José Fierro, Lavallén brindó una conferencia donde explicó su salida del club de 25 de Mayo y Chile. "Me voy porque los resultados no acompañaron. No tengo nada que reprocharle a los jugadores, ni tampoco tengo ninguna oferta de otro club", contó.

"Soy muy exigente con los objetivos que me propongo. No llegamos a los 40 puntos. Siento que no quiero hacerle un mal al club, por eso doy un paso al costado. Cuando llegue a mi casa después de la derrota del domingo tome la decisión de no seguir más. Hay muchos entrenadores que les interesará tomar a este equipo", afirmó Lavallén.

Emocionado, el técnico agradeció a los jugadores y a los simpatizantes "Decanos". "El plantel ha sido serio, honesto y trabajador. No tengo más que palabras de agradecimiento para los muchachos, como así también para los hinchas que siempre estuvieron ", relató.

Sobre la seguidilla de partidos que tuvo que afrontar, Lavallén dijo: "los seis partidos en 20 días, donde nos jugábamos tanto, era algo que sabíamos que podía salir bien o mal. Y salió mal. Pero estoy contento por todo lo que dejó el equipo".

Ante la renuncia de Pablo Lavallén, el nuevo DT sería Ricardo Zielinski. El ex DT de Belgrano de Córdoba y Racing llegará este miércoles a la tarde a Tucumán para reunirse con los directivos Decanos, luego de haber mantenido unas primeras conversaciones positivas vía telefónica.

El torneo aún no culminó y a falta de dos fechas para su finalización. Atlético enfrentará este jueves a Vélez, y en el banco tendrá al interino Diego Erroz.

En tanto, se espera por la confirmación oficial del nuevo entrenador.

Lo mejor del equipo de Lavallén se vio en la Copa. Logró victorias épicas, como la de Quito, ante El Nacional.



La doble competencia fue demasiado para un grupo reducido, que inconscientemente apostó fuerte a la Copa y descuidó el Torneo local.



El DT que asuma el cargo no tendrá mucho tiempo de trabajo, porque tendrá encima la Sudamericana.