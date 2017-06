Un hombre amenazó por Facebook con arrojar a un bebé al vacío: "mil Me Gusta o los suelto"

Un hombre que buscaba 1.000 Me Gusta en una foto en su Facebook no tuvo mejor idea que amenazar a sus seguidores con tirar a un niño por el balcón si no los conseguía.

Ocurrió en Argelia y tiempo después fue detenido por la Policía. "Mil 'me gusta' o suelto al nene", decía la publicación que era acompañada por dos fotos en la que se lo ve sujetando al chico de la remera y mirando hacia el precipicio.

El lunes 19 de junio se dictó la sentencia condenatoria. El hombre fue acusado de poner en peligro la vida de un menor y de difundir el delito por Internet, por lo que permanecerá dos años preso, según informó el sitio TN.COM.AR.