De Gilda a Evita: Natalia Oreiro interpretó a la mujer de Perón para un magnate ruso

Natalia Oreiro se convirtió en Evita. La cantante y actriz que interpretó a Gilda en la película "Gilda. No me arrepiento de este amor" fue contratada por el magnate ruso Len Blavatnik, socio del millonario y empresario reconocido Alan Faena, para realizar el personaje de la política argentina.

Blavatnik desde hace tiempo quedó obnubilado por la belleza y el carisma de Oreiro y su performance en el film y asi fue como decidió contratarla para su cumpleaños.

La increíble fiesta se llevó a cabo en el castillo Wrotham Park, en Londres, donde se equipó un balcón para que Oreiro pudiera cantar "Don’t cry for me, Argentina" (No llores por mí, Argentina) delante de un centenar de invitados VIP.





El evento era exclusivo, por eso es que hay pocas imágenes de la celebración, pero los fanáticos rusos de la cantante filtraron algunas fotos y hasta un video en las redes sociales.

La actriz y cantante celebró hace un mes sus 40 años en los que filmó 17 películas y 19 telenovelas, protagonizó 4 obras de teatro; grabó 20 discos simples, 5 álbumes e hizo 70 giras en más de 80 países de América, Europa y Asia. La mujer del músico Ricardo Mollo, el líder de Divididos, lleva vendidos más de 10 millones de discos. Además, sólo en Rusia, ofreció 30 conciertos en un año.