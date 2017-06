La cantante de Agapornis: "practico la autosatisfacción"

Melina Lezcano, la cantante de Agapornis y ahora participante del Bailando 2017, sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre su vida sexual.

La rubia no acostumbra a hacer confesiones sobre su vida privada, pero esta vez habló de todo y contó intimidades, tanto sexuales, como dsobre su vida en general.

"Sufrí violencia de género, fue psicológica, verbal. Fue una relación que tuve, es difícil salir de esa, una no se da cuenta hasta que decís hasta acá llegué. Incluso hasta se siente que es culpa de uno y te merecés esos maltratos porque vos estás haciendo algo mal, porque no estás actuando bien. Se puede buscar ayuda y se puede salir", destacó, según reprodujo Rating Cero.

Actualmente está de novia con un rugbier y asegura que es el amor de su vida. Confesó que si fuese hombre tendría fantasías con Carolina "Pampita" Ardohain: "es hermosa, me gusta la mujer delicada".

Con respecto a su vioda sexual, reveló que tuvo sexo en un boliche y que el lugar más raro en que le gustaría hacerlo es un avión.

"Me gusta que el hombre use disfraz. Me gusta como que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino", detalló la cantante.

Al sexo le punto un puntaje alto: 9.5. Admitió que en una relación el sexo tiene esa importancia en su vida y que habitualmente, practica la autosatisfacción.

Sobre la posibilidad de incluir a terceros en la relación, Melina Lezcano contestó: "nunca probé tríos, no sé si lo haría con una pareja estable. Me da miedo. ¡Qué miedo!".