Alderetes: un violento choque entre un auto y una moto dejó dos heridos

Una moto y un automóvil protagonizaron esta mañana un accidente en la autopista camino al aeropuerto Benjamín Matienzo, a la altura del Cementerio Jardín del Cielo.

El siniestro ocurrió a las 6.40, cuando el rodado de menor porte, en el que iban dos hombres, se dirigía de oeste a este, y fue impactado por un Fiat color rojo que salía hacia la avenida de circunvalación.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridas las dos personas que iban a bordo de la motocicleta por lo que tuvieron que ser derivadas una al hospital Padilla, y la otra al Centro de Salud.

"Nosotros íbamos a trabajar y la verdad no la vimos a la moto. No sabemos sinceramente si venía con luz o sin luz. Como le dije a la Policía, para mí vino sin luz y no la llegamos a ver", lamentó el acompañante del auto en declaraciones a radio LV12.

