El técnico que llevó adelante la gran participación de Atlético en la Libertadores renunció por la flojísima tarea del equipo en el torneo local. Dirigentes y jugadores se mostraron sorprendidos. El manager Diego Erroz dirigirá mañana, ante Vélez. Ricardo Zielinski, ex Belgrano y Racing, suena como reemplazo.

2. Los chicos prometieron fidelidad a la bandera y los políticos cruzaron críticas a las gestiones

Juan Manzur y José Cano mantuvieron un tenso cruce político en el Día de la Bandera. “Cano tendría que preocuparse por traer obras. En dos años no hizo nada, es todo discurso. Debería hablar con el Presidente y decirle que se hagan obras en Tucumán. Ya todos saben que el Plan Belgrano es un fracaso y una mentira. Una muy buena idea del Presidente que no supieron llevar adelante”, criticó el gobernador al encabezar el acto de promesa a la bandera de casi 2.000 niños en la plaza Independencia.



El titular del Plan Belgrano, y precandidato a diputado nacional por Cambiemos, cuestionó a Manzur por adjudicarse obras ejecutadas con fondos nacionales. “Están huérfanos de obras y de iniciativa, entonces (Manzur) no tiene otra que adueñarse de logros ajenos. Queríamos compartir un día de fiesta, pero la prepotencia de los que se creen dueños de los pueblos opacó todo”, se despachó.